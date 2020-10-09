لبنان: توقيف 37 شخصا من جنسيات متعددة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية

أوقفت قوى الأمن الداخلي في لبنان 37 شخصا من جنسيات محلية وسورية ومصرية، منذ أواخر أغسطس الماضي وحتى يوم 6 من الشهر الجاري.

وذكر بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اليوم الجمعة، أن عملية التوقيف جاءت "ضمن إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لعمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى قبرص، عبر شواطئ محافطة لبنان الشمالي، بواسطة قوارب غير آمنة، والتي أخذت تنشط منذ أواخر شهر أغسطس من العام الحالي".

وأضاف البيان أن الشعبة كلفت "قطاعاتها المختصة لتكثيف الجهود الاستعلامية لمكافحة هذه الظاهرة، والعمل على توقيف المتورطين فيها، الذين يروجون لهذه العمليات لقاء تقاضيهم مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين".

وتابع البيان أن "التحقيق مستمر في هذا الملف، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين، بإشراف القضاء المختص".