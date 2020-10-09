عمان: إعادة الحظر الليلي على التنقل وإغلاق الأماكن العامة والمحلات في مواجهة كورونا

قررت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان اليوم الجمعة منع التنقل وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، اعتبارا من بعد غد الأحد، ١١أكتوبر وحتى يوم السبت 24 من نفس الشهر.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية، قررت اللجنة أيضا حظر استخدام الشواطئ على مدار اليوم، حتى إشعار آخر، وكذلك إعادة إغلاق بعض الأنشطة التي كان أُعِيدَ فتحها مسبقًا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، وستقوم الجهات المختصّة بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق. وسيتم نشر أسماء المخالفين وصورهم في مختلف وسائل الإعلام.

وكانت اللجنة العليا في إطار انعقادها المستمر برئاسة معالي السيّد حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، تابعت تطوّرات الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وناقشت اللجنة التقارير المتعلقة بزيادة أعداد الإصابات والوفيّات الناجمة عن "كوفيد-19" من مختلف الأعمار، والارتفاع الحادّ في أعداد المرضى بأجنحة المستشفيات وأسرّة العناية المركزة، على نحوٍ غير مسبوق في تاريخ القطاع الصحّي بالسلطنة، "وما ينتج عن هذا من وضعٍ خطيرٍ يتجاوز قدرة المنظومة الصحية والعاملين فيها على التعامل مع هذه الجائحة وغيرها من الأمراض".

وأهابت اللجنة بالجميع، وخصوصا الشباب، التقيّد التام بجميع الإجراءات الوقائيّة على المستوى الفردي والجماعي، ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية، وستتخذ الجهات المعنيّة كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.