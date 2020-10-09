بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في أنحاء العالم 36 مليونا و524 ألفا و55 حالة حتى صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت القياسي العالمي، بحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في العالم تجاوز 6ر27 مليون، وبلغ عدد الوفيات مليونا و 62 ألفا و31 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا وبيرو والمكسيك وفرنسا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.