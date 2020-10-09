تسوية بين هاري وميجان ووكالة التقطت صورا لابنهما دون إذن

توصل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان إلى تسوية مع وكالة لتصوير المشاهير كانت قد التقطت صورا لابنهما في البيت دون إذن، وذلك حسبما أظهرت وثائق قضائية.

وكان دوق ودوقة ساسكس قد أقاما دعوى قضائية في يوليو الماضي قالا فيها إن عددا من مصوري المشاهير استخدموا طائرات مسيرة لالتقاط صور غير قانونية لابنهما آرتشي وهو في مقر إقامة الأسرة في كاليفورنيا عندما كان عمره 14 شهرا.

وجاء في الوثائق المقدمة إلى المحكمة العليا بمقاطعة لوس انجليس إن وكالة التصوير أكس17 وافقت على وقف نشر الصور التي يظهر فيها آرتشي مع جدته لأمه في حديقة داخل مقر إقامة الأسرة، كما وافقت على تسليم الصور الأصلية وجميع النسخ الخاصة بها.

كما قدمت الوكالة اعتذارا إلى هاري وميجان وابنهما عن الإزعاج الذي تسببوا به، وقالت إن الوكالة أخطأت عندما عرضت الصور، وتعهدت بألا تفعل ذلك ثانية.

ويعيش هاري وميجان وابنهما آرتشي الآن في لوس أنجلوس بعد أن تخلى الزوجان عن أدوارهما الملكية في نهاية مارس الماضي، وانتقلت الأسرة إلى خارج بريطانيا هربا من التغطية الإعلامية المكثفة لحياتهما الخاصة.