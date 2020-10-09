أفاد تقرير حديث ببلوغ ثروات المليارديرات حول العالم خلال جائحة كورونا 10.2 تريليون دولار لاستفادتهم من شراء الكثير من أسهم البورصة بتلك الفترة، وذلك بالتزامن مع فقدان مئات الملايين لوظائفهم حول العالم وتعرضهم للأزمات المالية، ليصبح الملياردير هو الفائز الوحيد بنتائج الجائحة الاقتصادية.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن تقرير بنك "يو بى إس" السويسرى، أن ثروات المليارديرات ارتفعت بنسبة 27% فى العام الحالى، مقارنة بعام 2017، بينما زاد عدد المليارديرات في نفس الفترة من 2158 شخصا إلى 2189.

وأشار التقرير إلى تضخم الثروات لدى المليارديرات خلال نفس الفترة بـ4.2 مليار دولار ما يعادل 70%.

يقول جوزيف ستيدلر مدير أسرة يو بى إس العالمية، إن السبب وراء تلك الطفرة هو استفادة الأغنياء من تعافى البورصة بعد شراء الكثير من الأسهم المتضررة خلال شهري مارس وأبريل ذروة الجائحة، وأيضا لارتفاع أرباح الشركات التقنية القائمة على استخدامات الإنترنت والذى كان لمليارديرات العالم نصيب الأسد منها.

وحذر ستيدلر من تضخم ثروات المليارديرات، مقابل شح مصادر الدخل للفقراء، حيث قد يؤدى إلى انتفاضة على المليارديرات ستكون تبعاتها سيئة على ثرواتهم.

وأوضح التقرير أن الكثير من المليارديرات سارعوا للتبرع بالأموال خلال جائحة كورونا فى ما يبدو كإبعاد للأنظار عن ثرواتهم إذ تبرع 209 مليارديرات بإجمالي 7.2 مليار دولار خلال شهري مارس ويونيو الماضيين.

وكان مليارديرات الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة المتبرعين؛ إذ تبرع 98 ملياردير أمريكى ب4 ونصف مليار، تلاهم 12 ملياردير صيني ب676 مليون دولار، تلتهما أستراليا إذ تبرع مليارديران فقط بـ324 مليون دولار.

ورغم عدم تحديد التقرير لأغنى المليارديرات، إلا أن تقرير سابق لبلومبيرغ، أوضح أن جيف بيزوس مالك موقع أمازون ربح ثروة بـ74 مليار دولار خلال فترة الوباء لتبلغ ثروته 189 مليار دولار، بينما كان أكثر المليارديرات تربحا وقت الجائحة، هو إيلون موسك إذ ربح نحو 95 مليار دولار فى أشهر الجائحة.

ومن بين السيدات فى صدارة الأشخاص الأغني بالعالم، كانت كايلى جينير مالكة خطوط التجميل الشهيرة.