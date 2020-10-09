الرئيس الأرمني: تغيير مدير الأمن القومي أمر طبيعي وليس له علاقة بالصراع مع أذربيجان

قال الرئيس الأرمني، آرمين سركسيان، إن أذربيجان بائسة ولديها كل الأسباب للعودة للحرب، متسائلًا: «لماذا يؤجرون مرتزقة وإرهابيين؟».

وأضاف «سركسيان» في مداخلة عبر zoom لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن تغيير مدير الأمن القومي الأرمني أمر طبيعي وليس له علاقة بالصراع مع أذربيجان، مشيرًا إلى أن الشعب الأرمني في كاراباخ وروسيا والشرق الأوسط أظهروا أنهم أمة موحدة، في حين يحتاج القادة السياسيين للتوحد.

وتوجه الرئيس الأرمني بالشكر للشعب المصري، ليس فقط على كرم الضيافة للأرمان في مصر دائمًا، بل كأشقاء على استضافتهم الأرمان في الوقت العصيب.

ولفت إلى أن الشعب الأرمني في مصر واحد من أكثر المجتمعات ولاءً للدولة المصرية، معربًا عن تمنياته بدعم مصر لأرمينيا.

واندلعت الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.