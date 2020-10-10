موانئ نفط المكسيك تستأنف نشاطها بعد تحسن الطقس

استأنفت موانئ النفط الرئيسية بالمكسيك اليوم الجمعة، نشاطها بعد إغلاق استمر 10 أيام بسبب الطقس السيئ، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء لتتبع حركة السفن.



وبدأت موانئ دوس بوكاس وكايو أركاس و"إف بي إس أو يوم كاك ناب" في شحن ناقلات اليوم الجمعة.



وذكرت بلومبرج أن 14 ناقلة، قادرة على حمل 5ر11 مليون برميل من خام النفط، كانت تنتظر للتحميل أو استكمال عملية الشحن قبل الاستعداد للإبحار إلى خليج المكسيك للولايات المتحدة وإلى إسبانيا وكوريا الجنوبية والهند.



كانت موانئ النفط قد تم إغلاقها يوم 29 سبتمبر، قبيل عاصفة جاما الاستوائية وإعصار دلتا.