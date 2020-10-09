سنغافورة تقيم عيادات ليلية للعمال المهاجرين

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ذكرت حكومة سنغافورة في بيان أن وزارة القوة العاملة أقامت عيادات ليلية في 3 مراكز طبية إقليمية لتسهيل حصول العمال المهاجرين على خدمات طبية بشكل أفضل، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ويمكن أن يقدم أرباب الأعمال والقائمون على تشغيل العنابر حجوزات من خلال وكيل، مسؤول عن منطقة العنابر وسيتم ترتيب الانتقال إلى العيادات الليلة للعمال.

وستراقب مجموعة "الضمان والرعاية والمشاركة" رد الفعل تجاه العيادات وتقيم ما إذا كان سيتعين أن تستمر أو يتم توسيعها أم لا.

وكانت سنغافورة قد زادت من مراكز فحص العمال المهاجرين للكشف عن فيروس كورونا.

يشار إلى أن أغلبية إصابات فيروس كورونا في سنغافورة هي لعمال أجانب يعيشون في مهاجع.

وبحسب البيانات الصادرة في أواخر الشهر الماضي، بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 57 ألفا و685 حالة.