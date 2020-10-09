 سنغافورة تقيم عيادات ليلية للعمال المهاجرين - بوابة الشروق
الجمعة 9 أكتوبر 2020 1:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

سنغافورة تقيم عيادات ليلية للعمال المهاجرين

سنغافورة - د ب أ
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 1:43 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 1:43 م

ذكرت حكومة سنغافورة في بيان أن وزارة القوة العاملة أقامت عيادات ليلية في 3 مراكز طبية إقليمية لتسهيل حصول العمال المهاجرين على خدمات طبية بشكل أفضل، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ويمكن أن يقدم أرباب الأعمال والقائمون على تشغيل العنابر حجوزات من خلال وكيل، مسؤول عن منطقة العنابر وسيتم ترتيب الانتقال إلى العيادات الليلة للعمال.

وستراقب مجموعة "الضمان والرعاية والمشاركة" رد الفعل تجاه العيادات وتقيم ما إذا كان سيتعين أن تستمر أو يتم توسيعها أم لا.

وكانت سنغافورة قد زادت من مراكز فحص العمال المهاجرين للكشف عن فيروس كورونا.

يشار إلى أن أغلبية إصابات فيروس كورونا في سنغافورة هي لعمال أجانب يعيشون في مهاجع.

وبحسب البيانات الصادرة في أواخر الشهر الماضي، بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 57 ألفا و685 حالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك