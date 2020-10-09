مركز أبحاث سويدي: حصول برنامج الأغذية العالمي على نوبل للسلام «مستحق»

قال رئيس مركز أبحاث سويدي، إن منح جائزة نوبل للسلام لعام 2020 لبرنامج الأغذية العالمي "ملائم للغاية ومستحق للغاية".

وأشار دان سميث، مدير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن "الأمن الغذائي أساسي لأمن البشر ورفاهيتهم. مشاكل الجوع والصراعات العنيفة العالمية آخذة في الازدياد، ويعمل برنامج الأغذية العالمي في المنطقة التي تتداخل فيها المشكلتان".

وقال سميث في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن برنامج الأغذية العالمي، الذي يعمل في أكثر من 80 دولة، "يجسد روح التعاون، وهو بالضبط ما نحتاج إليه لمعالجة هذه المشاكل العالمية الكبرى".

وأوضح سميث أنه كما أن الجائزة "تشير إلى نقطة حاسمة للغاية، وهي أنه في الوقت الذي يتراجع فيه التعاون بين القوى العظمى، يواجه العالم سلسلة من المشاكل، بينها الصراعات التي تتسم بالعنف، والجوع، حيث يتعين عليه التعاون، وبرنامج الأغذية العالمي مؤسسة تمثل ذلك".