إقالة مسؤول في قطاع الصحة بجنوب أفريقيا بسبب الفساد

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أقال رئيس وزراء مقاطعة جوتنج، المركز الاقتصادي لدولة جنوب أفريقيا، رئيس الإدارة الصحية بالمقاطعة على خلفية مزاعم بالفساد.

وقال رئيس الوزراء ديفيد مخورا، إنه أقال عضو المجلس التنفيذي بانديل ماسوكو بعد تلقيه تقريرا أوليا من وحدة التحقيق الخاصة التابعة للشرطة بشأن هذه المزاعم، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج اليوم الجمعة، كان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا شكل في شهر أغسطس الماضي لجنة حكومية للتحقيق في مزاعم الفساد المرتبطة بمواجهة الدولة لوباء فيروس كورونا.

ومن بين أولئك الذين يُزعم أنهم حققوا مكاسب ماسكو، والمتحدثة الرئاسية خوسيلا ديكو، وقد أُجبر الاثنان على مغادرة منصبيهما.