السودان: علاقتنا مع إسرائيل مازالت خاضعة للنقاش

وزير الخارجية السوداني: أمريكا هي من وضعتنا في قائمة الإرهاب وليس إسرائيل

عمر قمر الدين: إزالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب مفصول تماما عن التطبيع مع إسرائيل

رد وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، على سؤال عما إذا كان سبب امتناع بعض الأطراف السودانية عن التوقيع على اتفاقية السلام هو تحفظها على أن تفي واشنطن بأحد تعهداتها وتزيل السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، قائلًا: «لم أسمع أن أحد أسباب الامتناع هي واشنطن».

وأضاف قمر الدين، في مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبرنامج «حوار» المذاع عبر فضائية «فرانس 24»، اليوم الجمعة، أن التفاوض يتم مع أشقاء سودانيين بالداخل، مؤكدًا أن أمريكا ليس لها علاقة بالأمر إطلاقًا.

ولفت إلى أن السودان يبحث مع الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات، إزالته من قائمة الإرهاب، مضيفًا أن بداية المباحثات كانت في عام 1992.

وأكد أن العمل على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب مفصول تمامًا عن التطبيع، متابعًا: «السودان استقل في عام 1956 فوجد أن إسرائيل دولة قائمة منذ عام 1984».

وأوضح أن السودان مازال يرى أن القضية في علاقته مع إسرائيل خاضعة للنقاش، مستطردًا: «نستعجل إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولا نضع أي علاقة بين هذه المسألة والتطبيع مع إسرائيل أو أي دولة أخرى، إذ أن أمريكا هي من وضعت السودان في قائمة الإرهاب وليس إسرائيل».

ووقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة المنضوية في الجبهة الثورية، السبت الماضي، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، اتفاق السلام النهائي.