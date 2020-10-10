قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إن وباء فيروس كورونا يعمل ضد الاقتصاد، متابعا أنه كان لا بد من التوازن بين الاقتصاد والصحة في الأردن، لذا تم فتح الحدود والتخفيف من الإجراءات الاحترازية منذ فترة، وهو ما أدى لزيادة أعداد الإصابات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أن بعض حالات الإصابة بكورونا في الأردن مرت من الحدود، وانتشرت بين الناس بداية من أغسطس الماضي، لافتا إلى إغلاق المدارس والجامعات بعد تسجيل عدوى بين الطلاب.

وأوضح أن اتخاذ الإجراءات الاحترازية ولو قاسية ستكون فاعلة، معبرًا عن أمله في تخفيف أعداد الإصابات في الأردن بالتزامن مع إغلاق المدارس والجامعات والتشديد على ارتداء الكمامات.

وأكد أن فرق التقصي تجوب المملكة الأردنية، قائلا إن الشباب يستهترون بخطورة الوباء.

ولفت إلى أن العالم يشهد الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدول التي فتحت اقتصادها شهدت ارتفاعا حادا في أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 20200، في حين بلغت أعداد الوفيات 131 حالة.