بوركينا فاسو تتجه لإجراء انتخابات رئاسية برغم أزمتها الإنسانية

يواجه رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري العديد من وزراء سابقين الشهر المقبل، حيث يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية، في تصويت سيجرى في خضم تفاقم أزمة إنسانية وأمنية بالبلاد.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن المحكمة الدستورية بالبلاد قد وافقت الثلاثاء الماضي على خوض 14 مرشحًا للانتخابات الرئاسية في 22 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في اليوم نفسه.

ومن بين أولئك المتنافسين للرئيس ديزاير أويدراجو، وهو رئيس وزراء سابق، وزيفيرين ديابري، وهو وزير مالية سابق، وكان معارضًا رئيسيًا لكابوري في عام 2015.

وتسببت هجمات الإسلاميين المتشددين في إجبار ما لا يقل عن مليون شخص على الفرار من منازلهم، وفقا لتقدير صدر في أغسطس، ما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية تشهدها البلاد منذ عقود.

وفي يوليو، قال 52 نائبًا من أصل 107 نواب إنه من غير الآمن إجراء عملية الاقتراع في دوائرهم الانتخابية.