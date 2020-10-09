دعا الزعيم الشيعي بالعراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى "الحفاظ على هيبة القوات الأمنية وعدم التعدي على الممتلكات الخاصة والعامة خلال المظاهرات الاحتجاجية".



وقال الصدر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أدعو إلى عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة وحفظ هيبة القوات الأمنية وعدم التعدي عليهم وعدم غلق المدارس والجامعات الطرق الجسور خلال المظاهرات".



كما دعا إلى "تحديد ساحات الاحتجاج وتحديد أوقاتها وعدم الارتباط بأجندات خارجية وتحديد المطالب لخدمة العراق ورفض التعدي على أحد حتى ضيوف العراق وعدم إراقة دم أي عراقي على الإطلاق".



وينتظر أن تتجدد المظاهرات السلمية الاحتجاجية في العراق في يوم 25 من الشهر الجاري بمناسبة مرور عام على انطلاق المظاهرات الاحتجاجية بالعراق في 9 محافظات ذات أغلبية شيعية.



وشرع ََمتظاهرون بإعادة تنظيم ساحات التظاهر وتأهيل خيم الأعتصام وتنسيق الساحات وتزيينها برسومات تجسد صورا للمظاهرات ورسوم لضحايا المظاهرات.



وبحسب مصادر حكومية عراقية فإن نحو 600 متظاهر عراقي قتلوا وأصيب نحو 25 ألف آخرين خلال المظاهرات الاحتجاجية بعامها الأول بعد أن استخدمت القوات العراقية العنف المفرط لقمع المظاهرات.



ولم تتمكن الحكومة العراقية الحالية التي تشكلت في منتصف العام الحالي من تقديم المتورطين في قتل المتظاهرين السلميين إلى القضاء رغم المطالب المتكررة للمتظاهرين.



ومع ذلك أعلنت الحكومة العراقية اعتبار جميع المتظاهرين الذين سقطوا جراء العنف المفرط "شهداء يتمتعون بكافة الامتيازات ومعالجة المصابين داخل وخارج البلاد".