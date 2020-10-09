قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، إن السودان لا ينسق مع أي جهة بخصوص ملف سد النهضة إلا بمقدار مصالح دولته.

وأضاف قمر الدين، في مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبرنامج «حوار» المذاع عبر فضائية «فرانس 24»، اليوم الجمعة، أن السودان ليس وسيطًا أو متفرجًا في ملف سد النهضة، وإنما جزء أصيل في التفاوض.

وتابع: «نناقش ونحاور ونتفاوض، لأن للسودان مصالح في مسألة سد النهضة، وليس وكيلًا لمصر أو إثيوبيا»، مؤكدًا أن السودان ليس له مصلحة في التعامل مع إثيوبيا أو مصر على انفراد.

وأوضح رئيس الخارجية السوداني المكلف، أن السودان يفاوض من أجل مصالحه فقط، سواء فيما يخص ملف سد النهضة أو أي قضايا أخرى.