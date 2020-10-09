إيطاليا تحتجز مجددا سفينة الإنقاذ ألان كردي

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احتجزت السلطات الإيطالية مرة أخرى سفينة الإنقاذ الألمانية الخاصة "آلان كردي" داخل أحد المواني.

وأفاد خفر السواحل الإيطالي مساء اليوم الجمعة، أنه لم يعد مسموحا للسفينة التابعة لمنظمة "سي آي" الألمانية للإنقاذ البحري بالخروج من ميناء أولبيا الواقع بجزيرة سردينيا.

وأضاف خفر السواحل الإيطالي أنه خلال الفحص الفني ثبت وجود "مخالفات" بالسفينة يمكن أن تعرض الطاقم والمهاجرين على متنها للخطر.

في المقابل ذكر جوردن إيسلر رئيس منظمة "سي آي" للإنقاذ: "إن احتجاز السفينة من جديد يعد أمرا سياسيا بحتا ويعرض حياة البشر للمخاطر".

وقال إن المشغلين للسفينة ومقرهم في ريجنسبورج الالمانية سيقدمون دعوى قضائية ضد السلطات الإيطالية.

كانت سفينة آلان كردي احتجزت بالفعل في ميناء باليرمو بجزيرة صقلية في شهر مايو الماضي خلال مهمة سابقة لها في البحر المتوسط.

وكانت السلطات الإيطالية أشارت إلى مخالفات وقتها قالت عنها: "اكتشفنا اليوم أن هذه المخالفات لم يتم إصلاحها".