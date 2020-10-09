تقرير: فرض الطوارئ في مدريد لمكافحة جائحة كورونا

أفادت تقارير إخبارية بأنه من المقرر أن تعلن الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ في منطقة مدريد، في إطار جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا في العاصمة.

وذكرت قناة "لا سيكستا" التليفزيونية اليوم الجمعة، أن القرار يأتي في ظل مواجهة مع الإدارة الاقليمية لمدريد بشأن سبل مواجهة مع الأزمة.

وتعطي حالة الطوارئ رئيس الوزراء بدرو سانشيز صلاحيات استثنائية لفرض قيود على حرية التنقل.

وكان سانشيز دعا في وقت سابق اليوم الجمعة إلى عقد اجتماع استثنائي للحكومة للتباحث بشأن احتمال فرض حالة الطوارئ في مدريد، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن دعوة سانشيز للاجتماع جاءت بعد اتصالين هاتفيين مع رئيسة إقليم مدريد إيزابيل دياز أيوسو أمس الخميس، للتباحث بشأن الخيارات القانونية المتاحة لفرض قيود على التنقل في الإقليم، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وذكرت بلومبرج أن سانشيز عرض على أيوسو 3 خيارات قانونية، بينها فرض حالة الطوارئ، ومن المقرر أن تقدم رئيسة الاقليم ردها صباح اليوم الجمعة.

وكانت محكمة في مدريد قضت أمس الخميس بإلغاء القيود السارية حاليا في الإقليم، على اعتبار أنها ليس لها سند قانوني.