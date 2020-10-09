الشرطة الأوغندية تلاحق محتالين اخترقوا تحويلات مالية عبر الهواتف

تلاحق الشرطة الأوغندية قراصنة تمكنوا من اختراق أنظمة طرف ثالث يعالج المعاملات المالية عبر الهواتف الذكية، وتضررت شركات من بينها مجموعة "إم تي إن" ووحدات "ستاندرد بنك جروب" المحلية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال تشارلز تواين، المتحدث باسم إدارة التحقيقات الجنائية، إن المحتالين اخترقوا أنظمة تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة وسرقوا الأموال.

وأضاف تواين أن التحقيقات ستساعد في تحديد كيفية اختراق الأنظمة والأشخاص المتورطين ومقدار الأموال المسروقة.

وقالت شركة "إم تي إن" أوغندا و"ستانبيك بنك أوغندا" والوحدة المحلية لإيرتل إفريقيا للاتصالات في بيان مشترك إن واقعة اختراق النظام لدى الطرف الثالث "أثرت على المعاملات المالية من البنوك إلى الهواتف المحمولة".

وتلقى خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول قبولًا واسع النطاق في إفريقيا لتسديد مدفوعات لكل شيء من البقالة إلى فواتير الخدمات، مع وجود خيارات للاقتراض والادخار والاستثمار باستخدام أي نوع من الهواتف المحمولة تقريبًا.