فازت الشاعرة الأمريكية، لويز جلوك، ظهر اليوم، بجائزة نوبل للأدب لعام 2020، لتصبح أول امرأة أمريكية تفوز بجائزة نوبل للأدب منذ 27 عامًا، كما تُعد المرأة الـ16 التي تفوز بنوبل، وثالث أمريكية تحصد الجائزة بعد فوز الكاتبة الراحلة، توني موريسون، عام 1993، ثم فوز المغني والمؤلف الموسيقي بوب ديلان عام 2016، الذي أثار عاصفة من الجدل آنذاك.

وتُعد «جلوك»- البالغة من العمر 77 عامًا - واحدة من أبرز الشعراء في أمريكا، وامتازت سيرتها الشعرية بموضوعات تشمل الطفولة والحياة الأسرية، والحياة، والموت، كما كانت غالبًا ما تميل للاقتباس من الأساطير اليونانية والرومانية، ولديها رصيد كبير من الجوائز الأدبية على غرار جائزة «البوليتزر» للشعر، وجائزة الكتاب الوطني.

وبسؤالها من أين يجب أن يبدأ القراء الجدد للتعرف على أعمالها الشعرية؟، قالت جلوك: «لا أنصح القُرّاء بقراءة كتابي الأول إلا إذا كانوا يريدون الشعور بالازدراء، وأنصحهم بقراءة أي شىء من أعمالي اللاحقة»، ورشّحت بالتحديد أحدث مجموعة شعرية لها، ومجموعة «أفيرنو Averno».

وتلقى الوسط الأدبي ودائرة الشعراء في أمريكا الخبر بالكثير من السرور، وقالت الشاعرة الأمريكية، كلوديا رانكين، إنها «سعيدة للغاية»، وأضافت: «أنها شاعرة عظيمة، وصديقة رائعة، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة، نحن في لحظة قاتمة في هذا البلد، وبينما نستمر نحن الشعراء في تخيل طريقنا إلى الأمام، أفنت جلوك حياتها في الشعر لتوضح لنا كيف نستعمل اللغة لتعطي كل المعاني ولتحمل بداخلها كل تفاصيل الحياة».

وأشادت الشاعرة الباكستانية الاسكتلندية المسلمة، امتياز داركر، والتي لُقبت بـ«شاعرة البلاط البريطاني»، بقصيدة «جلوك» التي تحمل عنوان The Wild Iris، وقالت: «لا يمكن اتهام أعمالها بالبساطة وفي نفس الوقت فهي تميل للوضوح الذي لا هوادة فيه، خاصة فيما يتعلق بانزلاق جميع الكائنات الحية نحو الموت، ومع ذلك، غالبًا ما تنحرف عن ذلك المعنى وتقود خيال القارىء لموضوعات ومعاني أخرى بداخل القصيدة الواحدة»، نقلًا عن صحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت الكاتبة الصحفية والشاعرة، كيت كلانشي: «إنه من الرائع أن تفوز شاعرة بجائزة نوبل»، وأردفت: «إنها شاعرة جديرة بالاقتباس، يمكنك البحث عنها على موقع إنستجرام، كما أن قصائدها تعج بالحكمة والأصوات الساخرة، فقصيدة وايلد آيريس على سبيل المثال تتسم بالبساطة والتزمت بعض الشىء، لكنها مليئة بالحيوية، وهي من قصائدي المفضلة».