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مصر
القوى العاملة: صرف 698 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ394 ألف عامل
الأعلى للإعلام ناعيا سامية زين العابدين: كانت من خيرة من عملوا في الصحافة سنوات عديدة
وزير الإسكان: 1 نوفمبر.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة
الآثاريين العرب يعلن اسماء الفائزين بجوائز الاتحاد لعام 2020
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قبل أكثر من نصف قرن.. كيف كانت أول مناظرة عن بعد في تاريخ أمريكا؟
بعد عقد اتفاقية السلام.. وزير الخارجية السوداني: جوبا جزء من الحكومة
إصابات كورونا في أنحاء العالم تصل إلى 36.5 مليون
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وادي يقود هجوم المصري أمام الإسماعيلي
لويس إنريكي: الجينات الوراثية وراء البنية الجسدية لأداما تراوري
صور.. وصول لاعبي الاسماعيلي والمصري لملعب برج العرب
رأي
فن
مؤلفا مسرحية «اللوكاندة» في كواليس العرض الأول
محمد عبد الرحمن: أستعد لتجربة مسرحية جديدة اعتبرها مفاجأة للجمهور
انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان مالمو للسينما العربية رغم تحديات كورونا
بالصور.. روائع فرقة «رضا» بمسرح ساحة الهناجر
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مواطن
السياحة: لن نتعامل إلا مع الكيانات المنتخبة من الغرف السياحية والمستثمرين
رئيس اتحاد الغرف يطلق مبادرة توطين لميكنة التعاملات التجارية
وزير المالية خلال «الملتقى الثانى للمعرفة والتطبيق» بشرم الشيخ: تعزيز الحوكمة لرفع كفاءة الإنفاق العام وتحصيل حق الدولة
حوادث وقضايا
إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بالشرقية
ضبط 170 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 76 ألف حكم خلال 24 ساعة
ضبط 3 أشخاص لترويجهم عقاقير طبية ومكملات غذائية مجهولة في المعادي
ضبط سيدة بالقاهرة لترويجها أعمال منافية للآداب عبر فيسبوك
تليفزيون
تقرير .. الفراعنة يكشفون أسرارهم في اكتشافات أثرية خلال السنوات الأخيرة
تقرير تلفزيوني: خط بارليف.. تأريخ عسكري على بطولات الجندي المصري
محمد على خير: مجلس النواب الحالي قدم أفضل أداء تشريعي على مستوى كل برلمانات مصر
فيديو.. لواء شارك بأكتوبر: طرد السوفييت من أهم خطوات الحرب
أعداد جريدة الشروق
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