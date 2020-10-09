 السياحة: لن نتعامل إلا مع الكيانات المنتخبة من الغرف السياحية والمستثمرين - بوابة الشروق
الجمعة 9 أكتوبر 2020 2:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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