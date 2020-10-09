إدارة جازبروم لا تعتزم التوصية بخفض التوزيعات النقدية

قال فاميل ساديجوف نائب الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، اليوم الخميس، إن إدارة الشركة لا تعتزم التوصية بخفض التوزيعات النقدية للعام الحالي، رغم التراجع الكبير في أرباح الشركة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أرباح الشركة الروسية تعرضت لضغوط قوية بسبب التراجع القياسي في أسعار الغاز الطبيعي والمبيعات، نتيجة انهيار الطلب على الطاقة في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعني هذا احتمال ارتفاع معدل الدين العام للشركة إلى نحو 3 في المئة من إجمالي أرباحها قبل حساب الفوائد والضرائب ومعدل الإهلاك وخدمة الديون بنهاية العام الحالي بحسب سيدجوف.

وأضاف سيدجوف في رد مكتوب على أسئلة بلومبرج أن المعدل مرتفع بما يكفي لكي يقرر مجلس مديري جازبروم خفض التوزيعات النقدية، لكن إدارة الشركة لا تعتزم استخدام هذا الموقف "كمبرر" للتوصية بخفض التوزيعات أو رفض الخفض.

وقال "عندما يحين وقت اتخاذ القرار بشأن التوزيعات النقدية سنراجع الموقف المالي للشركةوتوقعات التدفقات النقدية وتوقعات آليات الأسواق الرئيسية".

كانت لجنة الإدارة في جازبروم قد أوصت بخفض الإنفاق الاستثماري للشركة بنسبة 17 في المئة تقريبا عن المخطط سابقا ليصل إلى 49ر922 مليار روبل (9ر11 مليار دولار) خلال العام الحالي بسبب تداعيات جائحة كورونا.