تقرير: باريس وبروكسل تبحثان فصل شركة كهرباء فرنسا لثلاثة كيانات

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ذكرت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية نقلا عن مصادر لم تحددها اليوم الخميس أن السلطات الفرنسية والأوروبية تعملان على التوصل لاتفاق بشأن إصلاح الإطار التنظيمي لسعر الكهرباء النووية لشركة كهرباء فرنسا في غضون الشهرين المقبلين

وتهدف الخطة الجديدة لفرنسا والاتحاد الأوروبي الآن إلى فصل شركة كهرباء فرنسا إلى ثلاثة كيانات بدلا من اثنين، وعزل الأنشطة الهيدروليكية عن الأنشطة النووية والطاقات المتجددة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير أن الهدف هو معالجة "مسألة شركة كهرباء فرنسا" قبل عام 2022، وهو موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وجاء في التقرير أن الخطة تهدف إلى "تقليص نفوذ كهرباء فرنسا في السوق".