أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن اشتعال سلسلة من الحرائق بعد ظهر اليوم في أحراش بلدتي الشبانية والخريبة في منطقة المتن الأعلى بمحافظة جبل لبنان.

وعملت طوافات الجيش على إطفاء الحريق، فيما عملت فرق الدفاع المدني بمساعدة الأهالي في البلدتين لتطويق وإخماد الحريق الذي يتابعه ميدانيا أمين سر اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن حيث طلب من أصحاب الصهاريج في بلدات قبيع والشبانية والخريبة "التوجه إلى مكان الحريق لمكافحته والعمل على اخماده بالتعاون مع الدفاع المدني".

كما أعلنت الوكالة الرسمية عن اندلاع حريق كبير قرب الحدود اللبنانية الجنوبية مع المناطق الإسرائيلية وفلسطين المحتلة، مشددة على تخوف الأهالي من امتداد الحريق إلى الأراضي اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن "الحريق اندلع قرب الحدود اللبنانية المحاذية لبلدتي حولا وهونين"، وأشارت إلى "إمكانية امتداد الحريق إلى الأراضي اللبنانية بسبب سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة".

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام نقلا عن مراسلتها في مرجعيون بنشوب "سلسلة حرائق في بلدات دير سريان وخراج العديسة ومركبا وحولا وهونين، عند الحدود مع فلسطين المحتلة".

وكانت مناطق إسرائيلية عديدة قد شهدت اليوم حرائق كبيرة تحاول السلطات إخمادها.