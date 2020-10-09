اتهام ستة أشخاص بالتآمر لاختطاف حاكمة ميتشجان الأمريكية

اتهمت السلطات الأمريكية ستة أشخاص بالتآمر لاختطاف حاكمة ولاية ميتشجان الديمقراطية جريتشن ويتمير ، حسبما قال مسؤولون بمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية للولاية اليوم الخميس.

ووفقا لإفادة خطية، كان مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" على دراية بالمؤامرة من خلال مراقبة قنوات التواصل الاجتماعي، حيث زعم أفراد أن بعض حكومات الولايات تنتهك الدستور الأمريكي.

وأضافت أن "العديد من الأعضاء تحدثوا عن قتل "طغاة" أو "اختطاف" حاكم في المنصب. وقررت المجموعة أنه يجب زيادة عددهم، وشجعوا بعضهم البعض على التحدث إلى جيرانهم ونشر رسالتهم".

وأشار مكتب التحقيقات الاتحادي أيضا إلى أن أربعة من الرجال الستة كانوا يخططون للالتقاء يوم أمس الأربعاء "من أجل دفع ثمن متفجرات وتبادل معدات تكتيكية".

وجاء في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة أن المتآمرين أجروا أيضا مراقبة لمنزل ويتمير الخاص بقضاء العطلات، وبحثوا مسألة اختطافها "لمحاكمتها" بتهمة الخيانة.

وتم إحباط المؤامرات بعد أن أصبح العديد من أعضاء المجموعة مخبرين لمكتب التحقيقات الاتحادي. وتم تصوير المتهمين وهم يخططون لتفاصيل خطف الحاكمة، ويبحثون "ضرورة إسقاط الحكومة لأنها أصبحت مستبدة للغاية".

وفي إحدى المحادثات التي تم تسجيلها على الشريط، اشتكى الرجال من أن الحاكمة قد أغلقت الصالات الرياضية بالولاية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستمرة.

وخلال المؤتمر الصحفي نفسه، أعلنت المدعية العامة في ميتشجان دانا نيسيل عن اتهامات إضافية بحق سبعة أشخاص مرتبطين بميليشيا ولفيرين ووتشمان وشركائها.

وتم احتجاز جميع الرجال، وتوجيه اتهامات إليهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب في ميتشجان.

وخلال مؤتمر صحفي لها اليوم الخميس عقب إعلان الاتهامات، دعت حاكمة ولاية ميتشجان إلى الوحدة الوطنية حيث لا تزال البلاد تكافح فيروس كورونا.

كما انتقدت الرئيس دونالد ترامب بشأن نهجه في التعامل مع الفيروس، وعدم استعداده للتنديد بالجماعات المتطرفة مثل تلك التي تآمرت على اختطافها.

وقالت ويتمير إنه "في الأسبوع الماضي فقط، وقف رئيس الولايات المتحدة أمام الشعب الأمريكي ورفض إدانة المتعصبين للبيض وجماعات الكراهية مثل هاتين الجماعتين من الميليشيا في ميتشجان".

وانتقدت أيضا ترامب لقضاء الأشهر السبعة الماضية "في إنكار العلم، وتجاهل خبراء الصحة الخاصين به، وإذكاء عدم الثقة، وإثارة الغضب، والتعبير عن ارتياحه لمن ينشرون الخوف والكراهية والانقسام".

وفي بيان اليوم الخميس، شكرت رئيسة الحزب الجمهوري في ميتشجان، لورا كوكس، مكتب التحقيقات الاتحادي وسلطات إنفاذ القانون المحلية.

وقالت كوكس إننا "نعيش في دولة، نسوي فيها خلافاتنا السياسية عبر صناديق الاقتراع، وليس من خلال العنف ، وأي محاولة للقيام بخلاف ذلك، هي هجوم على دستورنا، وقيمنا، وطريقة حياتنا الأمريكية".