«ضي»يعلن نتائج الفرز الأول لأعمال مسابقة «ما بعد الكورونا»

أعلن أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، اختيار 400 فنان من بين 1400 فنان تقدموا بأعمالهم لمسابقة "ما بعد الكورونا"، خلال مرحلة الفرز الأول للأعمال التشكيلية عن طريق الصور.

وأشار "ضي"، فى بيان صحفي ظهر اليوم الجمعة، إلى مشاركة 40 فنانا كبيرا بأعمالهم خارج التحكيم، لافتا إلى القيام بالفرز النهائي علي الأعمال الأصلية.

وشملت أعمال الفرز الأول 27 فنانا عربيا فى مجالات التصوير والرسم والجرافيك والنحت، و 164 عملا مقبولا فى التصوير، و 137 عملا فى الرسم والجرافيك، و 83 عملا فى النحت.

وتضم لجنة الفرز الدكتور مصطفي الفقي والدكتور حسن عبد الفتاح والدكتور أحمد نبيل سليمان والدكتور طارق الكومي والناقد التشكيلي هشام قنديل، فيما يترأس اللجنة العليا الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق.

فيما تضم لجنة تحكيم الفن التشكيلي برئاسة الفنان محمد عبلو، الفنان طارق الكومي والدكتور عادل ثروت والفنان السعودي سمير الدهام والدكتور سعيد بدر.

ويعلن "ضي" خلال أيام نتائج فرز الفروع الأخرى للمسابقة والتي تضم القصة القصيرة والشعر والموسيقي عقب الانتهاء من الفرز.

ويرجع الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، فكرة المسابقة والمعرض، إلي الشيخ طلال زاهد، وهي الفكرة الأولي علي المستوي العربي التى تنفذ فى صورة مسابقة بين متنافسين مصريين وسعوديين وعرب مقيمين داخل البلدين، أنتجوا أعمالهم وإبداعاتهم خلال فترة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

ويسمح نظام المسابقة، ومجموع جوائزها 750 ألف جنيه، بتقدم كل شخص بأكثر من عمل بعد استيفاء شروطها فى كل فرع منها، على أن يتخذ أتيليه "ضى" إجراءات القيام بتقديمه بالشكل اللائق، وتم تحديد خمس لجان لتقييم وتحكيم الأعمال الفائزة بجوائز المسابقة.