 فرنسا: نتوقع إعلان هدنة في ناغورني كاراباخ بحلول مساء اليوم أو غدا - بوابة الشروق
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فرنسا: نتوقع إعلان هدنة في ناغورني كاراباخ بحلول مساء اليوم أو غدا

علم فرنسا
علم فرنسا
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 12:12 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 12:12 م

تتوقع الرئاسة الفرنسية، إعلان هدنة في إقليم ناغورني كاراباخ بحلول مساء اليوم أو غدًا، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها، صباح الجمعة.

واندلعت الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.

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