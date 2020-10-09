الحكومة الفرنسية تشجع مواطنيها على وقف الإنفاق على الهواتف الذكية الجديدة

أفاد تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، بأن فرنسا بصدد إعداد حوافز لتشجيع المستهلكين على تحول عاداتهم في الإنفاق إلى استخدام الأجهزة الالكترونية المستعملة، وذلك في محاولة لخفض التداعيات على البيئة ودعم المشروعات المحلية الناشئة في مجال التجارة الالكترونية.

وقالت الحكومة الفرنسية إنها ستطبق بداية من شهر يناير المقبل نظام تسجيل نقاط على استخدام الأجهزة المستعملة، وإنه سيتم تخصيص 21 مليون يورو (25 مليون دولار) في إطار خطتها التحفيزية لتمويل المشروعات الناشئة ومشروعات أخرى.

وأوضحت وزيرة البيئة الفرنسية باربارا بومبيلي وزميلها وزير الشؤون الرقمية سيدريك آو، لبلومبرج أن الحكومة تجري محادثات من أجل تعزيز عمليات شراء الأجهزة المستعملة، دون الإفصاح عن تفاصيل الخطة التي يتم حاليا وضع اللمسات النهائية لها.

واستبعد وزير الشؤون الرقمية فرض ضريبة جديدة على البضائع، حيث إن الشركات ستحملها على الزبائن.

وقالت بومبيلي: "نريد أن نشجع الأشخاص الذين يريدون شراء سماعة هاتف، أن يفكر أولا في الأشياء المستخدمة التي أعيد تجديدها".