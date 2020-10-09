الشرطة الألمانية تداهم شركات لصناعة منتجات اللحوم على خلفية التوظيف بدون تصاريح

نفذت السلطات الألمانية مداهمات على ثلاث مدن في ولايتي براندنبورج وسكسونيا شرقي البلاد اليوم الجمعة، بسبب الاشتباه في تعيين بعض أصحاب مصانع إنتاج اللحوم لعمال فيها بدون تصريح.



وقال مكتب الادعاء العام في مدينتي جورليتس ودرسدن مساء اليوم الجمعة، إن التحقيقات تجري ضد ثلاثة يديرون شركة في مجال تحضير منتجات اللحوم في البلاد.



يتهم المشتبه فيهم بتقديم معلومات كاذبة حول الضمان الاجتماعي.



وترددت أنباء عن قيام هؤلاء الثلاثة بتسجيل عمال يتقاضون رواتب قليلة للغاية ويقومون بساعات عمل قليلة للغاية، لذا تم حجب مبالغ كبيرة من مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعونها لهم.



تعتقد سلطات التحقيق حاليا أن هؤلاء تسببوا في خسائر لخزانة الدولة قدرها 5ر1 مليون يورو.



وقامت السلطات بتفتيش ما مجموعه 13 مقرا في مدن هويرسفيردا وباد موسكاو وكوتبوس.



شارك في حملة المداهمات 130 من رجال المباحث يدعمهم أكثر من 50 من ضباط الشرطة الاتحادية وشرطة ولاية سكسونيا.



عثر رجال الشرطة خلال البحث داخل المباني السكنية والتجارية التابعة للمتهمين الثلاثة على مستندات تجارية وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر إضافة إلى أكثر من 2ر1 مليون يورو نقدا.



قالت السلطات أيضا إن الأموال كانت ستستخدم ضمن أغراض منها دفع الأجور بصورة غير قانونية للعمال، وكان بعضها معبأ بالفعل داخل مظاريف معدة سلفا.



أضافت السلطات أنها قامت بتفتيش العديد من منازل العاملين بالشركة واكتشف رجال التحقيق سلاحين ناريين وذخيرة حية بيد اثنين من العمال.