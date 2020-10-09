برنامج الأغذية العالمي: الفوز بنوبل للسلام لحظة فخر

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قال متحدث باسم "برنامج الأغذية العالمي"، اليوم الجمعة، إن فوز البرنامج الأممي بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 يمثل "لحظة فخر".

وأضاف المتحدث تومسون فيري في إيجاز صحفي في مدينة جنيف السويسرية: "تجاوزنا هذا العام نداء الواجب، فقد تمكن برنامج الأغذية العالمي من الحفاظ على تدفق المعونات الدولية رغم عمليات الإغلاق بسبب الوباء، وأيضا قيود النقل".

وتابع بالقول: "قبل برنامج الأغذية العالمي التحدي... في مرحلة ما كنا أكبر ناقل جوي في العالم، عندما كانت معظم، إن لم يكن جميع خطوط الطيران التجارية، متوقفة على الأرض".

وقال أيضا إنه من المتوقع أن تزيد الاحتياجات الإنسانية العالمية لتخفيف حدة الجوع بسبب كارثة "كوفيد-19".

وجاء أول رد فعل من البرنامج فوزه بجائزة نوبل للسلام هذا العام على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة الألمانية.

وكتب البرنامج على صفحته: "نحن عاجزون عن الكلام... شكرا جائزة نوبل على تكريم برنامج الأغذية العالمي ".

وكانت لجنة نوبل النرويجية أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة فوز برنامج الأغذية العالمي بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 عن "جهوده لمنع استخدام الجوع كسلاح في الحرب والصراعات.

وتم اختيار برنامج الأغذية العالمي لمنحه الجائزة لهذا العام تكريما لجهوده في توفير المساعدات الغذائية لملايين المحتاجين، وبالنظر إلى جائحة فيروس كورونا الحالية، والتي قالت اللجنة إنها زادت من معدلات الفقر وخطر التعرض للجوع.

وجاء في بيان لجنة نوبل: "يواجه العالم خطر التعرض لأزمة جوع ذات أبعاد لا يمكن تصورها".

وأضافت: "العلاقة بين الجوع وبين الصراعات المسلحة دائرة خبيثة: يمكن أن تؤدي الحرب والصراعات إلى انعدام الأمن الغذائي، وإلى الجوع، تماما كما يمكن للجوع وانعدام الأمن الغذائي أن يدفعا الصراعات الكامنة إلى إطلاق وتأجيج استخدام العنف".