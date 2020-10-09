وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الكويتي الاستقرار والأمن الإقليميين

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا بنظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح لتعزيته وبحث الاستقرار الأمن الإقليميين.

وجاء في بيان مورجان أورتاجوس المتحدثة الرسمية باسم وزير الخارجية الأمريكي، يوم الخميس ، تلقته وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "تحدث وزير الخارجية مايك بومبيو اليوم مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح".

وأضاف البيان :"وأعرب بومبيو عن أعمق تعازيه بوفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأثنى على الزعيم الراحل لكونه صديقا وشريكا عظيما للعديد من الدول".

وأشار الوزير إلى"أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعلاقة الثنائية القوية التي تتمتع بها مع الكويت، وأننا نتطلع معا لتكريم إرث الأمير من خلال الاستمرار في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين" وفقا للبيان.