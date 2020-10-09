 بومبيو يؤكد التزام بلاده بالعلاقات الثنائية القوية مع دولة الكويت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بومبيو يؤكد التزام بلاده بالعلاقات الثنائية القوية مع دولة الكويت

أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 10:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 10:08 ص

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ملتزمة بالعلاقات الثنائية القوية مع دولة الكويت.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين بومبيو وبين وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح حيث حيث أعرب خلاله عن تعازيه الحارة في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل مشيدا بصداقته وشراكته العظيمة مع العديد من الدول.

وأشارت أورتاجوس إلى أن الوزير الأمريكي أكد تطلع الولايات المتحدة نحو تكريم إرث الأمير الراحل من خلال مواصلة دعم الاستقرار والأمن الإقليميين.

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