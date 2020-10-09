ضبط مطعم شهير يبيع قطع دجاج فاسدة بالإسكندرية

شنت إدارة تموين شرق، برئاسة نبيل محفوظ مدير الإدارة، وإشراف عبد القوي الديب رئيس الرقابة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والطب البيطري والصحة، حملات رقابية على المطاعم وأماكن تقديم الوجبات الجاهزة والتيك اواي بنطاق إدارة تموين شرق.

وأسفرت الحملة مساء اليوم الخميس، عن ضبط مطعم شهير به 20 كجم قطع دجاج وأجنحة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرر محضر لإدارة مطعم بدون تراخيص من الجهات المختصة، وضبط سوبر ماركت شهير به 15 كجم سجق و10 كجم لحمة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وضبط محل جزارة به 15 كجم لحم ذبح خارج المجزر.

وتم سحب عينات من لحوم ودواجن من محلات شهيرة مصرية وغير مصرية للتحليل بالمعامل، وتحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وما زالت المتابعات مستمرة.