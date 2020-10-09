إرهابيون مشتبه بهم يفرجون عن عاملة إغاثة فرنسية وزعيم معارض مالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الرئاسة المالية اليوم الخميس أنه تم الإفراج عن عامل إغاثة فرنسي وزعيم معارض مالي بارز احتجزهما إرهابيون مشتبه بهم كرهائن.

وقالت الرئاسة على تويتر إنه تم تحرير صوفي بترونين (75 عاما) التي اختطفت في منطقة جاو بشمال مالي أواخر 2016، وزعيم المعارضة سومايلا سيسيه وأنهما في طريقهما إلى العاصمة باماكو.

وخطفت جماعة مسلحة مجهولة سيسيه في مارس في شمال مالي بينما كان يقوم بحملة انتخابية قبل الانتخابات البرلمانية.

وخسر سيسيه الانتخابات الرئاسية عام 2018 التي فاز بها إبراهيم بوبكر كيتا الذي أطيح به في انقلاب عسكري في أغسطس.

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإفراج، حيث قال مكتبه إنه "مرتاح للغاية" لإطلاق سراح بترونين.

وقالت الرئاسة في مالي في بيان إن رجلين إيطاليين، وهما نيكولا تشياشيو وبيير لويجي ماكالي، أفرج عنهما أول أمس الثلاثاء.

وذكر البيان أن جماعة "دعم الإسلام والمسلمين"، كانت تحتجز الأشخاص الأربعة.

وجاء في البيان: "تم تحقيق الإفراج بفضل تضافر جهود أجهزة المخابرات والقوات المسلحة وقوات الأمن وشركاء مالي".

ومن المتوقع أن يصل الرهائن إلى باماكو حوالي الساعة العاشرة مساء (2200 بتوقيت جرينتش).