الشاعرة لويز جلوك: حصولي على نوبل شرف عظيم

حازت الشاعرة الأمريكية، لويز جلوك، ظهر اليوم الخميس، على جائزة نوبل للأدب لعام 2020، وذلك عن إنجازاتها في مجال الشعر، والتي دمجت بروعتها بين الوجود الفردي والعالمية على حد وصف لجنة التحكيم.

وأشاد رئيس لجنة تحكيم جائزة نوبل ، أندرس أولسون ، بأشعار «جلوك» المليئة بالصراحة والوضوح والفكاهة والذكاء اللاذع، وقال إن مجموعاتها الشعرية يبلغ عددها 12، بما في ذلك أحدث أعمالها «ليلة مليئة بالإيمان والفضيلة Faithful and Virtuous Night»، و«أفيرنو Averno»، كما شبهها بالشاعرة الأمريكية، إميلي ديكنسون، في قوتها وعدم رغبتها في اعتناق مبادئ الاقتناع البسيطة.

وعقّبت جلوك، خلال مقابلة صحفية، قائلة: «أول ما خطر ببالي به كان أنني لن أتلقى التهاني من أيّ من أصدقائي؛ لأن معظمهم كُتّاب»، ووصفت حصولها على الجائزة بـ«الشرف العظيم»، كما كشفت أنها لا تكن الكثير من الاحترام لبعض خيارات لجنة التحكيم في الماضي، ولكنها أيضًا تحمل مشاعر التقدير للكثير من الفائزين السابقين.

وبعد حصولها على الجائزة، البالغ قيمتها 870 ألف جنيه إسترليني، قالت «جلوك» إنها ستقوم بشراء منزل في «فيرمونت»، وأضافت أنها مهتمة بالحفاظ على الحياة اليومية الهادئة مع الأشخاص الذين تحبهم؛ ولذلك تنزعج كثيرًا الآن من رنين الهاتف الذي لا يتوقف من المهنئين، نقلًا عن موقع «سي إن إن الإخباري».