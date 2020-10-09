الرئيس الأرمني: العالم العربي حليفنا في الصراع مع أذربيجان

قال الرئيس الأرمني، آرمين سركسيان، إن العالم العربي حليف أرمينيا في صراعها مع أذربيجان، معقبًا: «أتمنى أن يكون العالم كله حليفنا، لكن لا نريد أن تكون هذه الحرب حرب حلفاء».

وأضاف «سركيسان» في مداخلة عبر zoom لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن أرمينيا لا تريد أن يتوسع الصراع في إقليم كاراباخ، مناشدًا تركيا الخروج من الصراع.

وتابع: «لم ندخل خلفاءنا إلى كاراباخ مثلما فعلت أذربيجان مع تركيا، أريد أن نحل الأزمة ولا نريد أن تصبح كسوريا، لأنها إذا تحولت إلى الأزمة السورية ستأكل الجميع».

واستطرد: «يجب إيقاف أي شخص يرغب في تأجيج الصراع في كاراباخ، لأننا قد لا نستطيع السيطرة عليه»، لافتًا إلى أن ما صرح به الرئيس الروسي بوتين يؤكد أن هناك اتفاقات عسكرية لروسيا مع أرمينيا.

واندلعت الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية كاراباخ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية كاراباخ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية كاراباخ.