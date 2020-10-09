أمريكا: فرض رسوم جديدة على صفائح الألومنيوم من 18 دولة

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، فرض رسوم جمركية جديدة على صفائح الألومنيوم القادمة من 18 دولة، بقيمة 9ر1 مليار دولار، بينها من أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.



وتشمل الدول المتضررة البحرين والبرازيل وكرواتيا ومصر وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وعمان ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.



وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس في حديث لشبكة "فوكس بيزنس" إن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ على الفور.



وأضاف أن الصين ليست مدرجة في القائمة لأن هناك بالفعل رسوما جمركية على صادرات الألومنيوم منها.



كانت ألمانيا صاحبة أكبر كمية من صادرات صفائح الألومنيوم العادية إلى أمريكا في 2019، بقيمة 6ر286 مليون دولار.