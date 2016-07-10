إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بالشرقية

أصيب 3 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر انقلاب دراجة نارية بدائرة مركز أولاد صقر بالشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب دراجة نارية، توك توك، بطريق منشية ناصر – أولاد صقر، بدائرة مركز أولاد صقر.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، بينهم قائد التوك توك، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى أولاد صقر المركزى، لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.