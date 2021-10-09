لبنان: حرائق كبيرة بمساحات من غابات عكار وجهود مكثفة للسيطرة عليها

شبت حرائق كبيرة في مساحات واسعة من الغابات الشجرية في منطقتي بلدتي "بزال" و"جبشيت" بعكار شمالي لبنان، حيث التهمت مساحات كبيرة من أشجار الصنوبر والسنديات والأشجار المثمرة، فيما تبذل الجهات المعنية جهودها للسيطرة عليها.

وامتدت النيران لتقترب من المنازل القريبة في المناطق المجاورة، فيما تبذل قوات الدفاع المدني جهودا مضنية للسيطرة على الحريق الذي اندلعت شرارته مساء أمس وتصاعدت حدته اليوم مما استدعى الاستعانة بطوافة عسكرية للمساهمة في السيطرة على الحريق اليوم.

على صعيد متصل، حذرت وزارة البيئة اللبنانية من الارتفاع الكبير في مؤشر خطر اندلاع الحرائق في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، حيث تدخل مناطق عكار والبقاع والمناطق الداخلية الشمالية وجنوب لبنان بدائرة خطر الحرائق الشديد.

وكان وزير الداخلية والبلديات اللبناني، القاضي بسام مولوي، قد طلب من المحافظين قبل أيام تشديد المراقبة على المناطق والأراضي والغابات، والإبلاغ عن أي حريق فور نشوبه، والتأكد من جهوزية كافة معدات الإطفاء العائدة للبلدية؛ نظرا لاحتمال اندلاع حرائق في هذه الفترة بسبب العوامل المناخية والطبيعية، وفي ظل ازدياد تراكم النفايات.