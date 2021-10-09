يستعد العراق لخوض انتخابات عامة غدا الأحد، سيجري على إثرها اختيار رئيس جديد للبلاد، فيما صوت يوم الجمعة رجال الأمن، عدا قوات الحشد الشعبي، وصوت النازحين واللاجئين، وسط إقبال كبير.

وجرى عُرف غير مكتوب، منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، بتوزيع المناصب وفق الاتجاهات، ليكون منصب رئاسة الوزراء للعرب الشيعة، ورئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة البرلمان للعرب السنة، بحسب "سكاي نيوز" عربية.

وفي هذا التقرير، نستعرض القوى المختلفة المشاركة في الانتخابات العامة بالعراق.

• أحزاب سُنية

تشارك كتل سياسية سُنية في الانتخابات العامة (البرلمان)، سعيا منها لإجراء تغييرات في توزيع المناصب الرئيسية في البلاد، بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية، فيما تتمسك الكتل الكردية بهذا الموقع الحسّاس.

يأتي ذلك، فيما أبدت الأطراف الكردية رفضها لإجراء أي تحول في المناصب الرئيسية، وأكدت رغبتها بالحفاظ على النسق الحالي، وهو ما ينذر بخلافات قد تكون عميقة، بعد الانتخابات، في حال تمسكت الكتل الكردية والسنية معا برغبة منصب رئاسة الجمهورية.

• من هم أبرز المتنافسين؟

لا تزال القوى السياسية التقليدية نفسها مهيمنة على المشهد السياسي العراقي رغم الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في أكتوبر عام 2019، فيما قاطع الناشطون الذين شاركوا في الاحتجاجات والشيوعيون المشاركة في الانتخابات.

1- التيار الصدري

يخوض التيار الصدري الانتخابات العامة، ويتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ويحظى بقاعدة جماهيرية واسعة مكنته من الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال انتخابات 2018، وقد يتمكن من تعزيز وجوده في البرلمان هذه الدورة أيضا.

2- الفصائل الموالية لإيران

تشارك تلك الفصائل في الانتخابات العامة، ويمثلها مرشحون ضمن تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري، الذي يرأس كذلك منظمة بدر، وهي إحدى الفصائل الرئيسية في الحشد الشعبي، حيث وصل ممثلو هذه الفصائل للبرلمان للمرة الأولى في عام 2018.

3- حزب "حقوق"

هو حزب قريب من "كتائب حزب الله" أبرز التيارات المنبثقة عن الحشد الشعبي، المشاركة في الانتخابات، ويعد الحَشد الشعبيّ قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تتحرك بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ومؤلفة من نحو 67 فصيلا.

4- الأحزاب الكردية

فيما يخص الأحزاب الكردية، يلعب الحزبان الرئيسيان، الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة نجل وابن شقيق الراحل جلال طالباني، دورا رئيسيا في المشهد السياسي الكردي في البلاد عموما، وبالأخص في إقليم كردستان الذي يتمتع باستقلال ذاتي.

وتمثل المعارضة في الإقليم كردستان أحزاب أخرى بينها "حزب الاتحاد الإسلامي" و"الجيل الجديد" و"كوران" ويعني بالعربية "التغيير".

5- تحالفات متعددة

يخوض الانتخابات العامة، تحالف "دولة القانون" الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي زعيم حزب الدعوة، الذي شغل أطول مدة رئاسة وزراء بين عامي 2006 و2014.

أيضا يخوض للانتخابات تحالف "قوى الدولة الوطنية"، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي يضم أيضا "تيار الحكمة" بزعامة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم، وهو يسعى للعب دور تيار معتدل.

وهناك قوائم أخرى جديدة بينها قائمة "قادمون للتغيير"، بزعامة أمينها العام حسن الرماحي، وتضم غالبية من المستقلين.