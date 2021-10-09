النمسا تفشل في تمرير الميزانية الوطنية قبيل تصويت بحجب الثقة عن كورتس

فشل حزب الخضر النمساوي، الذي يشكل حاليا جزءا من ائتلاف حاكم مع حزب الشعب النمساوي المحافظ، في محاولته تمرير الميزانية الوطنية، قبل أن يهدد اقتراح بحجب الثقة بانهيار الحكومة.

وذكرت وكالة أنباء (إيه بي إيه) اليوم السبت أن الخضر أرادوا عقد اجتماع آخر لمجلس الوزراء صباح الثلاثاء، غير أن طلب نائب المستشار وزعيم حزب الخضر فيرنر كوجلر بعقد الاجتماع، رُفض من جانب حزب المحافظين.

ومن المنتظر أن يجابه المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، الذي ينفي الاتهامات، طلبا بسحب الثقة في جلسة طارئة يعقدها البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.

وباتت إقالة كورتس من منصبه في حكم المؤكد.

وشرعت جميع الأحزاب الأخرى في محادثات استكشافية من أجل تشكيل حكومة بديلة تجنبا لإجراء انتخابات جديدة.

ويقوم مكتب المدعي العام بالتحقيق مع كورتس وأعضاء مقربين في فريقه الوزاري للاشتباه في عمليات فساد وخيانة للأمانة.

وكان محققون من مكتب المدعى العام لمكافحة الفساد داهموا مقار المستشار كورتس وحزب الشعب النمساوي يوم الأربعاء الماضي، فضلا عن وزارة المالية وشركة إعلامية، بحثا عن مواد للتحقيق.

ووفقا للمحققين، هناك مؤشرات على أنه تم استخدام أموال من وزارة المالية في حملة لمساعدة كورتس ليصل إلى مقاليد السلطة.