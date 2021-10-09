توفي أول رئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أبو الحسن بني صدر، صباح اليوم السبت 9 أكتوبر، عن عمر يناهز 88 عاما في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت عائلة بني صدر في بيان صدر صباح السبت إنه توفي في مستشفى في باريس بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء في البيان: "بأسف لا ينتهي وقلب مليء بالأسى نبلغ الشعب الإيراني الشريف وفاة السيد أبو الحسن بني صدر، أول رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب بعد ثورة فبراير 1979، وذلك في 9 أكتوبر 2021، حيث "بعد معركة طويلة مع المرض في مستشفى سالبتري في باريس، لحق بالرحمة الإلهية".

من هو أبو الحسن بني صدر؟

ولد أبو الحسن بني صدر في 22 مارس 1933 في باغشة بمحافظة همدان، وسط إيران وهو من أصول فارسية، كان والده آية الله سيد نصرالله بني صدر ووالدته أشرفي فتح.

درس بني صدر الاقتصاد في جامعة السوربون بفرنسا، وكان في الوقت نفسه أحد الطلاب قادة النضال ضد نظام بهلوي، وكانت له علاقات تنظيمية مع الجبهة الوطنية.

شارك بني صدر في معارضة محمد رضا بهلوي، آخر شاه لإيران من خلال الحركات الطلابية في أوائل سنة 1960، وسجن مرتان، وأصيب خلال انتفاضة عام 1963، ثم فر إلى فرنسا.

بعد استقالة مهدي بازركان من منصب رئيس وزراء الحكومة المؤقتة في إيران، أصبح أبو الحسن بني صدر مرشحًا لأول انتخابات رئاسية بعد ما سمي بـالثورة عام 1979 وانتخب لهذا المنصب بنحو 11 مليون صوت.

وفي 21 يونيو 1981، صوت البرلمان بأغلبية الأصوات ضد عدم كفاية رئاسة أبو الحسن بني صدر، بعد قرار من الخميني بعزله من منصب القائد العام للقوات المسلحة.

كيف تحولت الصداقة بين بني صدر والخميني إلى خلاف غيّر شكل إيران إلى الأبد؟

كان بني صدر أحد المستشارين المقربين لآية الله الخميني ولكنه انقلب عليه قائلا في حوار مع بي بي سي في مارس من عام 2020 الماضي، "آية الله روح الله الخميني خان مبادئ الثورة الإيرانية بعد أن وصل إلى السلطة عام 1979".

نفى بني صدر انضمامه لحركة الخميني، كما أسمها، مؤكدا أن الخميني نفسه لم يكن يعتقد أن المواطنين سيحدثون ثورة، كما أوضح أنه لم يصدر منه أي تصريح من شأنه دعم هذه الحركة الثورية.

وقال بني صدر في حوار له مع موقع دويتش فيلة في فبراير عام 2019، "عملت من أجل هذه الثورة وأنا طالب، وكان الأمر بالأحرى أن الخميني هو من انضم إلى الثورة الإيرانية ومطالبها ومبادئها، وكان قد أعلن هذا للصحفيين في جميع أنحاء العالم بمقر إقامته في فرنسا، لكن بعدها خان الخميني هذه المباديء".

أكد بني صدر خلال الحوار على استخدام لفظ خيانة على ما فعله الخميني، موضحا أن الخميني أعلن عن تسعة عشر مبدأً، بما في ذلك الاستقلال والحرية و الديمقراطية، بالإضافة إلى الإعلان عن مبادئ أخرى، منها السيادة الشعبية وحقوق الإنسان، وفصل المؤسسات الدينية عن الدولة، وكذلك عن حرية المعتقد، مشيرا إلى أنه أعلن موافقته عليها جميعاً.

ثم أوضح بني صدر أن الخميني وأولئك الذين أرادو معه استعادة ديكتاتورية نظام الشاه، كان ذلك فريق قيادة الثورة، وكان هناك تياران، وهما: الأغلبية، التي أرادت استعادة الديكتاتورية كما كان في عهد الشاه، والتيار الآخر كان مع الديمقراطية لكنه كان يمثل الأقلية، ولهذا لم يستطع فعل أي شيء على حد قوله.

وصف بني صدر صديقه السابق الخميني خلال الحوار، بالشيطان الذي لم يفعل كل شيء بمفرده، حيث أكد مساهمة الكثيرون معه في استعادة الديكتاتورية، موضحا أنه يمكننا القول بأن الخميني ساهم بنسبة عشرة بالمائة من خيانة مباديء الثورة، وتسعين بالمائة كانت من الآخرين.

تذكر بني صدر أول مرة شعر فيها بأن الخميني خان الثورة قائلا، "خان الخميني البلاد عندما قام الناس في شوارع طهران بمهاجمة النساء ممن لا يرتدين الحجاب، ووقتها ذهبت إليه وقلت له: "أنت مُلزم على التأكيد على أن النساء يمتلكن حرية القرار، ما إن كن يردن ارتداء الحجاب أم لا، أنت تخون ما وعدت به". وقال لي إن ذلك كان مجرد مطلب في لحظة معينة، لقد قال ذلك، ولكنه لن يعمل على الالتزام به، فالسلطة كانت أكثر أهمية بالنسبة له، سواء كان الأمر يتعلق بالدين أو بأية ايديولوجية أخرى".