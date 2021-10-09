أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم، اعتزاز بلاده بالجزائر "كقاعدة أساسية في الوطن العربي"، مثمنا الدور الجزائري في إيجاد تسوية للأزمة الليبية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به صالح، اليوم السبت، عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين الجزائري، حيث كان في استقباله رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى بالبرلمان الجزائري) إبراهيم بوغالي.

وأعرب رئيس النواب الليبي عن "اعتزازه بالدعوة الكريمة التي وصلته من الجزائر"، التي تربطها بليبيا علاقات تاريخية قديمة، تمتد إلى النضال ضد المستعمر الفرنسي"، مذكرا في هذا الإطار باحتفال البلدين منذ أيام بذكرى معركة (ايسين)، ضد الاستعمار الفرنسي، والتي اختلط فيها الدم الجزائري بالدم الليبي.

وأضاف: "نعتز بالجزائر، التي تعد قاعدة أساسية في الوطن العربي، ونعتز بالشعب الجزائري، عزيز النفس، قوي الشكيمة و لا يرضى بالذل والهوان"، مبرزا تاريخه الحافل بالنضال من أجل وطنه و تحرير بلاده.

وتابع رئيس النواب الليبي قائلا: "نحتاج إلى الجزائر الجارة في كل الظروف، ونحن في تواصل مع الجزائر، ولم ولن ننسى مواقفها معنا في الظروف التي مرت بها ليبيا."

وأكد عقيلة صالح أهمية الدور الجزائري في حلحلة الأزمة الليبية، قائلا "نعول على الرئيس والشعب الجزائري في دعم ليبيا للخروج من أزمتها، التي اقتربت من نهايتها".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، قد وصل - في وقت سابق اليوم - في زيارة رسمية للجزائر تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى بالبرلمان ) إبراهيم بوغالي.