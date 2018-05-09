 إبراهيم عيسى: الأهلي مخترق إخوانيًا.. والزمالك سلفيًّا (فيديو) - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى: الأهلي مخترق إخوانيًا.. والزمالك سلفيًّا (فيديو)

أحمد علاء
نشر في: السبت 9 أكتوبر 2021 - 6:07 ص | آخر تحديث: السبت 9 أكتوبر 2021 - 6:07 ص

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك اختراقًا إخوانيًا للنادي الأهلي، واختراقًا سلفيًّا لجمهور الزمالك.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أنه يمكنه إثبات هذا الأمر بوقائع وتوجهات وحسابات.

وتابع: "إنت مقفول عليك السياسة، وعلى الأرض اتحرقت تمامًا كتيار إسلام سياسي، مفيش طريقة تشتغل عليها غير إن تركب ظواهر جماهيرية".

وأشار إلى أنّ هذه التيارات تعمل على هذه الفكرة منذ فترة طويلة، وشكّلت أرضية وامتلكت أفرادًا في الداخل، ممن أعلنوا ولاءهم من قبل دون أي مواربة أو مراعاة بأنهم شخصيات عامة.

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