قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، إن الانتخابات العراقية، رسالة للعالم وللذين سيصوتون غدا، بأن العراق قادر على حمايتهم وعلى إتمام العملية الانتخابية".

وأضاف الخفاجي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية "نانسي نور" عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أننا: "انتهينا من كافة الاستعددات الأمنية للانتخابات وجاهزون لأى سيناريوهات".

ولفت إلى أن بعض المحافظات العراقية، لها خصوصية في عمليات التأمين، مضيفا: "أن الخطط الأمنية محكمة وشاملة فيما يخص بعض المحافظات التي لها خصوصية وتحديدا كركوك حيث وحدنا آلية الانتخاب ونطارد الإرهاب الذي يهدد هذه المحافظة".

وبين أن وزارتي الدفاع والداخلية، قامتا باختراق التنظيم الإرهابي "داعش"، والحصول على معلومات في غاية الخطورة، قائلا: "حيث استطاعت طائرات "إف-16" من توجيه ضربة جوية على أوكار تنظيم داعش جنوب خانقين الذى كان يخطط للاعتداء على الناخبين، كما تمكنا من القضاء على 6 عناصر إرهابية في منطقة التلال.

وشدد على أن القوات المسلحة، تقف على مساحة واحدة في كافة الأطياف العراقية، مضيفا: "لا نفرق بين محافظة وأخرى والقوات المسلحة دماؤها واستعداداتها وقدراتها في خدمة العراق ووحدته ولا تتدخل في العمل السياسي".

ونوه بأن الاستقرار السياسي سينعكس على استقرار المنطقة بأكملها، وهو ما سينعكس على الاستثمار والنهوض بالبلد من عدة جهات.

وانطلقت صباح الجمعة عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، يوم غد الأحد.