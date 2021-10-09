محافظ الإسكندرية يشهد مباراة المنتخب المصري لتصفيات كأس العالم 2022 باستاد برج العرب

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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مباراة المنتخب المصري لكرة القدم مع نظيره الليبي والتى أقيمت، أمس الجمعة علي استاد برج العرب في الجولة الثالثة ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية والتنفيذية ورؤساء الأندية، ومسئولي اتحاد الكرة المصري.

وهنأ محافظ الإسكندرية المنتخب المصري وجهازهم الفني بالفوز وتصدر المجموعة.

وأكد علي ثقة الشعب المصري في المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني، وقدرتهم علي التأهل إلي كأس العالم لكرة القدم، وإدخال الفرحة العارمة على الشعب المصري أجمع. وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب في جميع مبارياته القادمة.