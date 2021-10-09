أمير عبداللهيان يؤكد للأسد: الأوضاع تغيّرت لصالح سوريا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في القصر الرئاسي بالعاصمة السورية دمشق اليوم السبت، إن المناخ الدبلوماسي الذي ساد الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة يشير إلى أن الأوضاع قد تغيرت لصالح سوريا.

وبحث أمير عبداللهيان مع الرئيس السوري، سبل توسيع العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا الدولية، بما في ذلك الوضع داخل أفغانستان والعراق واليمن، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأكد الجانبان، خلال هذا اللقاء، على تعزيز الأواصر وتعميق التعاون بين دمشق وطهران أكثر فأكثر.

وأضاف وزير الخارجية الايراني، أن الاتصالات الواسعة الجارية بين كبار المسؤولين الايرانيين والسوريين، تكشف عن عمق الأواصر التي تجمع بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، تطرق أمير عبداللهيان إلى مواقف بلاده حيال التطورات في أفغانستان، قائلا : "نحن على اتصال مع كافة الأطراف الأفغانية بما فيها حركة طالبان، وندعوهم إلى تشكيل حكومة شاملة في هذا البلد".

وفي سياق منفصل، أشار أمير عبد اللهيان إلى أن الحكومة الإيرانية الجديدة تنتهج سياسات عملية ، وفق خطة تنموية مستديمة، رغم الحظر المفروض على البلاد.

وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلا: "نحن سنعود إلى مفاوضات فيينا قريبا، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية التأكد من مصداقية الأطراف الغربيين والحصول على ضمانات لازمة بشان تنفيذ التزاماتهم".

من جهته، أكد الرئيس السوري بأن المستجدات الكثيرة التي حدثت خلال الفترة القصيرة منذ المحادثات الثنائية، كانت لصالح الجميع؛ حيث استطاعت الحكومة السورية أن تجري الانتخابات الرئاسية بنجاح.

واعتبر الأسد أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان مؤشر على ظهور محاور جديدة وزوال المحور الغربي في المنطقة؛ مبينا أن الدول الإقليمية والجارة لأفغانستان تعي أن واشنطن تتحمل مسؤولية سلوكها وسياساتها تجاه هذا البلد.

ولفت الرئيس السوري أيضا، إلى أن إيران لديها القدرة وينبغي لها أن تجري مفاوضات مع دول الجوار الأفغاني وسائر البلدان المؤثرة، بهدف إنجاح الوضع في هذا البلد وإفشال مخطط الأمريكيين الرامي إلى الوقيعة بين الدول الجارة لأفغانستان.

وعن الوضع الداخلي، فقد أكد الأسد أن الحكومة السورية تتعامل مع لجنة الدستور وفقا للمصالح الوطنية وليس بناء على تدخلات الأجانب وإملاءاتهم.

وحول التطورات في مدينة إدلب، شدد الأسد على ضرورة إنهاء الاحتلال وعودة الأراضي المحتلة إلى أحضان سوريا.