عدد ركاب مطارات ألمانيا يقارب نصف مستواه قبل أزمة كورونا

أعلن اتحاد المطارات الألمانية "إيه دي في" في برلين، اليوم السبت، أن عدد ركاب المطارات الألمانية وصل في الوقت الراهن إلى نحو نصف مستواه في فترة ما قبل أزمة كورونا.

وأوضح الاتحاد أن عدد الركاب الذين استخدموا المطارات الألمانية في الأسبوع التقويمي التاسع والثلاثين (من 27 سبتمبر حتى الثالث من أكتوبر) وصل إلى نحو 2.7 مليون شخص، وهو ما يقل بنسبة 51.6% مقارنة بعددهم في نفس الأسبوع من عام 2019، لكنه أعلى بنسبة 158.1% مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد رالف بايزل إن عدد ركاب المطارات الألمانية في الأسبوع المذكور ارتفع بمقدار نحو 100 ألف شخص مقارنة بالأسبوع السابق عليه، مضيفا أن "التوقعات تأكدت كما أنها تشجع على تحقيق ارتفاع في حركة الطلب في أكتوبر".

ولفت بايزل إلى أن النمو تركز على الوجهات التجارية النموذجية والمطارات الموجودة في أماكن بدأ فيها موسم عطلات الخريف.