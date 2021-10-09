تحرير 100 محضر وضبط 11 نرجيلة في حملة للمرافق بمدينة الأقصر

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر، وذلك تحت إشراف اللواء علاء الطوخى حكمدار الأقصر واللواء محمد الصاوى مساعد مدير الأمن.

وتمت أعمال الحملة بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر وضباط المرافق بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر، وفى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام، ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر تضمنت24 محضر إشغال، 5 محاضر باعة جائلين، 8 محاضر نظافة عامة، 9 محاضر تصالح لعدم ارتداء كمامة، 16 محضر مضبوطات متنوعة، 2 مقهى تقدم شيشة وضبط 11 شيشة، 36 محضر إزالات إدارية.

وتمت أعمال الحملة بمناطق التليفزيون، المنشية، الإسعاف، المدينة، يوسف حسن ، الصنايع، أبوالجود، الكورنيش، منطقة مرسى الأهالي.