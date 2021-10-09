فيديو - الكاف يحتفل بهدف مرموش في ليبيا

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احتفلت الصفحة الرسمية للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القادم كاف، بهدف عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، أمام ليبيا في المباراة التي أقيمت بالأمس الجمعة، على ملعب برج العرب.

وحقق منتخبنا الوطني فوزا غاليا بهدف دون رد أحرزه عمر مرموش، ونجح منتخب الفراعنة في تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ الكاف هدف عمر مرموش أمام ليبيا وعلقت عليه: «في مباراته الأولى سجل الهدف الأول، عمر مرموش بضربة مدوية يجعل مصر تتصدر مجموعتهم».

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة بفارق نقطة عن ليبيا، بينما يمتلك منتخب أنجولا 3 نقاط، ويتذيل الترتيب المنتخب الجابوني ولديه نقطة وحيدة.