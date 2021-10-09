روسيا: إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا يتجاوز 400 ألف حالة

بلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا خلال شهر أغسطس الماضي 49 ألفا و389 شخصا، ما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى نحو 420 ألف منذ بداية الجائحة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الجمعة.



وقالت بلومبرج إن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس بلغ أكثر من ضعف الرقم المعلن عنه في التقارير الرسمية اليومية من قبل فرقة عمل الحكومة الاتحادية لمكافحة كوفيد-19 وهو 23 ألفا و877.



وقامت هيئة الإحصاءات الاتحادية، التي نشرت البيانات مساء يوم الجمعة، بتعديل الرقم القياسي الإجمالي المبلغ عنه في يوليو الماضي إلى 51 ألفا و44 شخصا.



وتكشف الأرقام المسجلة أن شهري يوليو وأغسطس الماضيين كانا الأعلى من حيث الوفيات في روسيا حتى الآن، حيث شهدا ما يقرب من ربع جميع حالات الوفاة المرتبطة بكوفيد 19 منذ بدء الجائحة.